شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اتصالات النواب": استمرار الإفراج عن المحبوسين ودمجهم يؤكد تعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، استمرار جهود لجنة العفو الرئاسي في التنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا وكذلك العفو الرئاسي عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل حرص القيادة السياسية الحكيمة والمخلصة للوطن، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "حتة"، إلى أهمية حرص لجنة العفو الرئاسي على إعادة دمج المفرج عنهم والصادر لهم قرارات عفو رئاسى مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، وجهود لجنة العفو الرئاسي لدمجهم وإعادتهم لعملهم.

وقال عضو مجلس النواب، إن عمليات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا اليوم، تؤكد من جديد عزم الدولة على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم باعتبارها محبوسين احتياطيا، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية.

وثمن حتة، جهود لجنة العفو الرئاسي ومواصلة عملها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع.