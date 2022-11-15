شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى يزور مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في جولة تفقدية لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب انتهاء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي، والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش قمة الُمناخ بمدينة شرم الشيخ، وبتوجيهات من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

واستمع خلال الجولة، لشرح واف حول تفاصيل وأجزاء المبنى وأسلوب العمل بداخله، والذي يُمثل طفرة إنشائية تليق بمقر المؤسسة التشريعية بالجمهورية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية مؤخراً، ومن المُقرر عقب انتهاء تلك الجولة التفقدية أن يستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمكتبه بمجلس النواب، حيث سُتجرى مباحثات يتم فيها تناول الخُطوات التنفيذية لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن تناول العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها في ظل قرب الاحتفال بالذكرى المئوية لانضمام مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي.

وتأتي زيارة مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المشاورات التنفيذية التي يُجريها أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مع مجلس النواب المصري، تنفيذاً لقرار المجلس الحاكم للاتحاد بالموافقة على استضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي من المُقرر أن يكون مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة*، وتُمثل استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة دفعة مُهمة ورائدة في سبيل تعزيز الدور المصري والدبلوماسية البرلمانية المصرية إقليمياً وعالمياً، حيث سيكون بمثابة مركزاً لتنسيق الجهود البرلمانية الإقليمية، وهو ما يُعزز من الحضور المصري والرؤى المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها الاقليم والعالم بأسره.