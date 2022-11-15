شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: الدولة حريصة على الشباب..ولجنة العفو تبذل جهودا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا لافتا إلى الرئيس حريص على إصدار قرار العفو الرئاسى بحق الشباب، وهو الأمر الذى يوضح مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية وبث السرور فى نفوسهم.

ووجه نصير:،كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بالحريات والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا بعفو رئاسي كما أوضح أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.

أضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن أن كل قرار من قرارات العفو الرئاسى تسعد الجميع، فى ظل التحديات التى تواجه العالم بأثره، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية تستمر فى تجميع البيانات لحالات الشباب المحبوسين وتقديمها لمؤسسة الرئاسة للإفراج عنها والعمل على إعادة تأهيل الشباب ودمجها للمجتمع وإيجاد فرص عمل لهم.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.