شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية الشيوخ": إعادة تأهيل المفرج عنهم "خطوة إيجابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب حاتم المليجى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، باستمرار قرارات العفو الرئاسي، وآخرها إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسي، اليوم الثلاثاء.

وذكر النائب حاتم المليجى، أن قرارات العفو الرئاسي تعكس حجم الحريات التي تمنحها القيادة السياسية للجميع‎‎، مضيفًا أن أهم ما يميز قرارات العفو، ما يلي هذه القرارات مع عمليات إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم بالمجتمع مرة أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوة هامة جدًا وإيجابية.

وأشار النائب بمجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيرا من قبل الرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، بما يؤكد أن الدولة تفتح يدها للجميع.

ومنذ قليل، قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.