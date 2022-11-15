شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق الإنسان بالنواب": قرارات العفو الرئاسى تعكس اتساع الجمهورية الجديدة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مشيراً إلى أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تدل صدق وعود القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

ووجه "البنا"،الشكر للنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي وجهودها فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.

وقال "البنا"، إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وتأكيدا لمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر وطن يتسع للجميع".

وتابع عضو مجلس النواب: "هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد على جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان قد أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.