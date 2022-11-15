شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"حقوق إنسان النواب": لجنة العفو تقوم بجهود عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وتابع سلطان:" لجنة العفو تقوم بجهود عظيمة في ظل ما تحظى به من اهتمام من القيادة السياسية، لافتا أن اللجنة تعطي فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولو تلطخ أيديهم بالدماء، من خلال دمجهم في المجتمع بصورة شاملة وهذا اكبر دليل على حرص الدولة على حقوق الإنسان وأن الجميع سواسية والدولة تتسع الجميع مادام الأمر قاصر على الاختلاف فى وجهات النظر ولكن الكل حريص على مصلحة الوطن فى النهاية".

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.