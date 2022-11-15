شكرا لقرائتكم خبر عن تقاريرصحفية.. مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع مبابي بديلًا ل رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون اللاعب بديلًا للنجم البرتغالي رونالدو، والذي من المتوقع أن يتم تسويقه ورحيله فى المريكاتو الشتوي القادم بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأفاد تقرير الصحفي ديفيد ماكدونيل فى صحيفة ميرور البريطانية، أن مسئولي اليونايتد يرصدون مبلغ مالي ضخم يتجاوز ال 150مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مبابي إلى الفريق، الشئ الذي قد يجعل من صفقة اللاعب الأغلى فى الدوري الإنجليزي على الإطلاق، متفوقًا على كلًا هالاند وداروين نونيز.



موقف باريس من بيع مبابي!

وعلى الرغم من تأكيدات اللاعب والجانب الباريسي بين العلاقة بين الثنائي تسير بشكل جيد وأن رحيل اللاعب عن الفريق غير مطروح على الإطلاق، إلا أن رحيل اللاعب قد يكون واقعيًا بعض الشئ إذا ما فشل فى تحقيق دوري الأبطال هذا الموسم، ورحل ميسي عن الفريق.



نادي مفاجئ يقترب من ضم رونالدو!

وتناولت بعض التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، وجود مفاوضات من وكيل اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، مع نادي نيوكاسل يونايتد، والذي أصبح أحد الأندية القوية فى الدوري الإنجليزي بعد أن فرض نفسه بقوة، كأحد الإستثمارات الضخمة، والذي من المتوقع أن تتواجد على منصات التتويج قريبًا.