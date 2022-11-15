انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تسيطر على حريق مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية، ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي".

وأشار البيان، إلى "اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".



في السياق، أشار مصدر أمني، لـ الخليج 365، إلى أن "إجراءات أمنية معقدة أخرت وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث".