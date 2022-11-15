انت الان تتابع خبر العامري للسفيرة السويدية: العراق يعيش وسط تحديات داخلية وخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم ، وبحثا العديد من الملفات أبرزها العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، فضلاً عن أوضاع الجالية العراقية في السويد".وعبر العامري، وفق البيان، عن "شكره الكبير للحكومة السويدية لتعاملها الحسن وإهتمامها باللاجئين العراقيين وتقديم كامل الدعم والحماية لهم، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لاسيما في الجانب الاقتصادي وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التقدم والبناء".

وأوضح العامري، أن "العراق يعيش وسط تحديات داخلية وخارجية لكنه يملك مقومات عديدة للنجاح وتمكن من استعادة دوره القوي في المنطقة".



من جهتها، قالت السفيرة السويدية، إن "بلادها مهتمة باستقرار العراق امنيا وسياسيا وتدعم سيادته الوطنية".