انت الان تتابع خبر يدفعون لـ"حرب عالمية".. الامن الروسي: امريكا وحلفاؤها يتلاعبون بالشعوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بريانسك الروسية حول أمن وسط روسيا، حيث قال باتروشيف إن "هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها في نهاية المطاف، مستخدمة في ذلك نظام الدمية في كييف ككبش مدمر".وأشار باتروشيف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعزز، في استراتيجية الأمن القومي الجديدة، تفوقها على الدول الأخرى، مستعدة من أجل ذلك للقيام بأي شيء لتحقيق أهدافها، حيث تتلاعب الولايات المتحدة وحلفاؤها بالشعوب، ويدفعون العالم إلى حرب عالمية، رافضين إدانة تمجيد النازية والعنصرية على منصة الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا قد صوتتا في الأمم المتحدة ضد قرار أعدته روسيا يدين تمجيد النازية وغيرها من الأشكال الحديثة من العنصرية، حيث أكد باتروشيف أن "هذه الدول تمارس ضغوطا على موقف الدول الأخرى من هذا القرار".



وتابع باتروشيف أن "23 هجوما إرهابيا قد وقع في المنطقة الفدرالية المركزية هذا العام، وأحبطت 9 أعمال تخريبية، حيث أصبحت مجموعات الاستطلاع والتخريب من أوكرانيا أكثر نشاطا في روسيا الوسطى، خاصة في المناطق الحدودية".

