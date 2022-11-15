شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب": قرارات لجنة العفو ترجمة للجمهورية الجديدة.. ومصر تتسع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، واستمرار اللجنة فى عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وقالت هند رشاد: "لجنة العفو تقوم بجهود كبيرة بداية من الإفراج عن الشباب المحبوسين وفقا للضوابط الموضوعة والمتمثلة فى عدم اشتراكهم فى أعمال عنف ولم تلطخ أيديهم بالدماء وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى وهذا يؤكد أن مصر تتسع الجميع وهذا الأمر يتناسب مع الجمهورية الجديدة ".

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.