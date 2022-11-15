شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: قرارات العفو الرئاسى تتميز بالاستمرارية والتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، على إعلان بدء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسي اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريح خاص، إن هذه القرارات واستمراريتها تؤكد جدية الدولة في المضي قدمًا بالعفو الرئاسى، وخاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى صورتها الجديدة.

وأشار الدكتور عصام خليل، إلى أن عدد المفرج عنهم تجاوز الـ 1000، وأهم ميا يمز قرارات العفو، هو التنوع، بين حالات المفرج عنهم، بالإضافة إلى عملية إعادة دمجهم وتأهيلهم بالمجتمع مرى أخرى، وبالتالي هناك تطور إيجابي في قرارات العفو بما يؤكد جدية الدولة المصرية.