شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس حزب الوفد: لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة فى ملف الإفراج عن المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا لافتا إلى الرئيس حريص على إصدار قرار العفو الرئاسى بحق الشباب، وهو الأمر الذى يوضح مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية وبث السرور فى نفوسهم.

أضاف الجندى أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسى تواصل عملها الدأوب ودراسة مواقف جميع المحبوسيين من الشباب على ذمة قضايا، بالإضافة لاستمرار منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية الاستمرار فى تجميع البيانات لحالات الشباب المحبوسين وتقديمها لمؤسسة الرئاسة للعمل على إعادة تأهيل الشباب ودمجها للمجتمع وإيجاد فرص عمل لهم.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.