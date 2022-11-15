شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يرحب بإخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ويثمن جهود لجنة العفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المحبوسين، ليس ذلك فحسب بل أن لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس تساعدهم على الحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهم.

وقال رئيس حزب الوفد، إن لجنة العفو الرئاسى تبذل مجهودا جيدا للغاية فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وثمن عبد السند يمامة ، جهود لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود كبيرة لمساعدة من تنطبق عليه الشروط للحصول على العفو الرئاسي والإفراج عنهم، لافتا إلى أن قوائم الإفراج عن الشباب تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تسير علي ما يرام.

وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد أن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.