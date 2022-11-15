شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة فى قانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الاستثمار عدد من التعريفات للتفرقة بين الاستثمار الداخلى والمنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة، حيث عرف الاستثمار الداخلى بأنه أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثمارى وفقًا لأحكام القانون فى غير المناطق الحرة.

كما عرف القانون ماهية المنطقة الحرة بأنها جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

أما فيما يتعلق بالمنطقة الاستثمارية فهى منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.