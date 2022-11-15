مقتل إسرائيليَين اثنين بهجوم في الضفة الغربية وقوات الأمن تردي المهاجم الفلسطيني

قتل ثلاثة إسرائيليين اليوم، في هجوم نفذه فلسطيني قرب مستوطنة في الضفة الغربية، فيما قتل المهاجم برصاص الأمن الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية عن مقتل إسرائيليين طعنا بينما قتل الثالث خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة أرئيل وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم «تحييد» المهاجم، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدورها مقتل فلسطيني «مجهول الهوية».