15 نوفمبر , 2022
صورة نشرها المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في "تويتر" .
قتل ثلاثة إسرائيليين اليوم، في هجوم نفذه فلسطيني قرب مستوطنة في الضفة الغربية، فيما قتل المهاجم برصاص الأمن الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية عن مقتل إسرائيليين طعنا بينما قتل الثالث خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة أرئيل وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم «تحييد» المهاجم، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدورها مقتل فلسطيني «مجهول الهوية».
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيليَين اثنين بهجوم في الضفة الغربية وقوات الأمن تردي المهاجم الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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