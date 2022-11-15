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مقابل "فطيرة".. عرض ساخر لانتقال رونالدو من اليونايتد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438307-638041161183400200.jpg

2022-11-15 | 14:33

مقابل "فطيرة".. عرض ساخر لانتقال رونالدو من اليونايتد

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قدم أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، عرضا غريبا على النجم البرتغالى ، مهاجم مانشستر يونايتد، للإنضمام إليه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن اليونايتد.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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