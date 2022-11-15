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انت الان تتابع خبر مقابل "فطيرة".. عرض ساخر لانتقال رونالدو من اليونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438307-638041161183400200.jpg
2022-11-15 | 14:33
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قدم أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، عرضا غريبا على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، للإنضمام إليه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن اليونايتد.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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