انت الان تتابع خبر اعترضت موكب بايدن.. اعتقال امرأة في بالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "Kompas"، أكد مدير قسم العلاقات العامة لشرطة بالي، كومبس سيتيانتو، أن "المرأة حملت لافتة تحمل شعارات "أوقفوا الحرب"، و "حقوق الإنسان"، و"السلام" بالتزامن مع مرور موكب الرئيس الأمريكي". وأضاف سيتيانتو، "أنها قدمت إلى بالي في إجازة برفقة أصدقائها يوم الجمعة 11 تشرين الثاني، ودرست الجدول الزمني لبايدن من خلال البث المباشر لقمة مجموعة العشرين، وحال وصول موكبه اليوم اقتحمت المنطقة الأمنية بشكل مفاجئ، واعتقلتها قوات الأمن على الفور".

