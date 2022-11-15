انت الان تتابع خبر عمليات البحث عن مفقودي حريق الوزيرية تنتهي وتدخل التاريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أنهت فرق الدفاع المدني التخصصية عمليات البحث عن المفقودين وما سبقها من عمليات إخماد للحريق الهائل الذي اندلع ببناية مخازن الوزيرية والتي استمرت قرابة تسعه ايام عمل متواصله ليلاً ونهاراً وبأقصى استنفارا لفرق الدفاع المدني وبإشراف خبراء المديرية من ضباطها الأكفاء والتي تعد الأطول في تاريخها للبحث عن ضحايا الحوادث ".وأضافت: "حيث اندلع حادث حريق كبير عند الساعة الواحدة وعشرة دقائق ظهراً بتاريخ السادس من تشرين الثاني لعام 2022 بدأ اولاً داخل بناية بمساحة (2100 متر) مكونة من ثلاثة طوابق مضاف إليها طابق رابع مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مع قبو أسفلها متخذة جميعها كـ مخازن للعطور لإحدى الشركات الاهلية، من الأبنية المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة عام 2019 إلى الجهات القضائية وفق قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 ،وحسب التقارير الأولية أن سبب حادث كان نتيجة سقوط مصعد حمل (ونج) بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور فتفجرت وفاقمت الحريق بسرعه ليبدأ كبيراً وأضفى إلى كارثة خصوصاً بعد أن علمت مديرية الدفاع المدني أن البناية تلقت قبل يوم من الحادث شحنة خزين كبيرة إضافية تحتوي معظمها على مواد كحولية شديدة الاشتعال بكميات تقدر بـ 140 طنا من غاز البروبان وإيثانول وأسيتون مستخدمه في صناعة العطور".وتابعت المديرية: "كما اشرف معالي وزير الداخلية على اجراءات الدفاع المدني في عمليات الإخماد والبحث عن المفقودين حيث أدى الحادث إلى إصابة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان مع عدد من ضباط ومنتسبي المديرية نتيجة انهيار المبنى بفعل شدة الحرارة وتمدد الدعامات وانحناء قضبان التسليح وسط تفجر عبوات العطور وخزانات المواد الكحولية والتي شكلت تحدياً لرجال الإطفاء ورغم ذلك واصلت عملها حتى أحكمت سيطرتها الكاملة لتباشر بعدها تنفيذ عمليات الاقتحام والبحث عن المفقودين داخل قبو وطوابق البناية المحترقة المنهارة باستخدام أجهزة الاستشعار ومعدات الإنقاذ الخفيف والثقيل والتي أسفرت عن انتشال ثلاث جثث من موقع الحادث تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي".

وبينت: "فيما تابعة فرق الدفاع المدني أعمال البحث عن المتبقين من المفقودين والتي استمرت أعمالها قرابة 9 أيام حتى أكملت فرق الدفاع المدني التخصصية تفتيش الموقع بالكامل مع رفع الإنقاض ولم يتم العثور على جثثهم ، وبهذا تنتهي أعمال فرق الدفاع المدني بالكامل وتم سحب فرقها بإستثناء أربعة فرق تخصصية ترابط بالموقع".

وختمت: "تشكر مديرية الدفاع المدني الجهد السائد والمقدم من قبل هيئة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومحافظة وامانة بغداد وبلدية الكرادة لتقديمها عجلات الإنقاذ الثقيل لأسناد مهام فرق الدفاع المدني للقيام بعمليات الإخماد والبحث عن المفقودين داعيه الجميع إلى تطبيق شروط السلامة وتعليمات الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات المواطنين والاقتصاد الوطني".

