15 نوفمبر , 2022 رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (أ ف ب). ذكرت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب على «تويتر» اليوم الثلاثاء أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء شهباز شريف بكوفيد-19. وعاد شريف في الآونة الأخيرة من لندن حيث كان يزور شقيقه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس وزراء باكستان بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.