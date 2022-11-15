انت الان تتابع خبر الشيشان تكشف عدد مقاتليها المشاركين في العملية الروسية بأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف قديروف، "وفق تقرير رئيس برلمان جمهورية الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماغوميد داودوف، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، شارك أكثر من 20 ألف مقاتل شيشاني في تنفيذه منهم أكثر من 9 آلاف في الخطوط الأمامية".ووجه قديروف "التعليمات لقادة الوحدات ورؤساء الإدارات الإقليمية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل احتياطيات من الراغبين في الحصول على عمل في الهياكل العسكرية".

كما قال إن مؤسسة "أخمات (أحمد) قديروف" نقلت أكثر من 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي المحررة منذ بدء العملية.