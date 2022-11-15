انت الان تتابع خبر بعد غياب سبع سنوات.. عودة مسلسل وادي الذئاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، فقد أكد نجم العمل التركي نجاتي شاشماز، الذي يلعب دور البطولة في المسلسل، في مقابلة جديدة له، وجود جزءٍ جديد من "وادي الذئاب"، مشيراً إلى أن التحضيرات اكتملت وأن التصوير سيبدأ قريباً.ولم يكشف النجم التركي أي تفاصيل أخرى، حول قصة الموسم المنتظر والذي يأتي بعد غيابه سبع سنوات عن الشاشة٬ وتحديداً منذ العام 2016، كما لم يأتي على ذكر أسماء النجوم المشاركين، مكتفياً بالحديث عن موعده، إلا أن بعض التقارير الصحفية التركية، أكدت أن العمل سيتناول فترة محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 وسيحمل اسم "وادي الذئاب الفوضى".

ومسلسل "وادي الذئاب" هو الأطول بين المسلسلات التركية، إذ استمر عرضه على مدار 10 مواسم، امتدت بين عامي 2003 و2016، وتناول وقتها العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها بعض القضايا العربية، ما زاد من شعبيته في الوطن العربي، محققاً نجاحاً كبيراً.



واعتبرت شخصية "مراد علمدار" من أبرز الشخصيات التي أثارت جدلًا وأثرت على الجمهور، رغم "دموية" و"عنف" بعض المشاهد، والتي تعرض بسببها للإيقاف لأكثر من مرة.

وبفضل تلك الشخصية، جنى "نجاتي" الكثير من الأرباح، فخلال عرض الجزء العاشر من المسلسل عام 2016، كان يجني شهرياً 320 ألف ليرة تركية أي حوالي 120 ألف دولار أميركي، وهو الأمر الذي جعله يملك العديد من المنازل الفاخرة، ويدخل عالم العقارات.

وتأتي أخبار عودة المسلسل بموسم جديد، بعد أسبوعين على خضوع "شاشماز" لعملية جراحية في الأوعية الدموية، خرج منها بصحةٍ جيدة.

يُذكر أن النجم التركي، كان قد تعرض إلى أزمة صحية خطيرة، خلال تصويره مشاهد حلقات الجزء السابع من المسلسل الشهر، إذ شعر بآلام حادة في القلب ما جعل زملاءه يوقفون التصوير وينقلونه فوراً إلى المستشفى، ليتبين أن ما أصابه كان جراء ورم وعائي حميد تمّت إزالته خلال عملية قسطرة.

واحتاج النجم وقتها فترة راحة طويلة نسبياً، واضطر صٌنّاع العمل للاستعانة بشخصية البطل "المقنّع" والتي أداها أحد زملائه الفنانين للخروج من مأزق غيابه الطويل واستكمال التصوير دون التأثير على شخصية "مراد علمدار" المحبوبة.

