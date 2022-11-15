اليوم.. منتخبنا الوطني يبدأ تدريباته بقيادة كاساس استعداداً لمواجهة كوستاريكا

وكثف اتحاد الكرة جهوده اللوجستية بالتعاون مع محافظ البصرة بغية اظهار اللقاء الودي بالشكل الأمثل وتسويقه إعلامياً ونقله تلفازياً عبر المحطات العالمية والعربية.

وقد شهدت بعثة المنتخب الوطني التي وصلت إلى بغداد فجر يوم أمس قادمة من إسبانيا بعد خوضها مباراتين تجريبيتين أمام المكسيك والأكوادور،إضافة سبعة لاعبين بطلب مـن المدرب الإسباني خيسوس كاساس وبعد التشاور مع الطاقم المحلي المؤقت وهــم كل من مصطفى نـاظـم، ضرغام إسماعيل، حسين علي، أحمد ياسين، شيركو كريم، حسين عمار وزيدان إقبال.



وسيقود الجهاز التدريبي الإسباني أولى وحداته التدريبية في البصرة بعد التعاقد معه رسمياً في الأسبوع الماضي والمؤلف من المدير الفني خيسوس كاساس ومساعديه أليخاندرو فـاريلا لوبيز، بابلو غراندز، سلفادور روميرو، وخافيير سانشيز مدرباً للياقة البدنية ودافيد ڤايا مدرباً للحراس.

وقبل قليل، وصل الى البصرة الطاقم التدريبي الاسباني لمنتخبنا الوطني بكرة القدم بقيادة المدير الفني خيسوس كاساس ومساعديه أليخاندرو فـاريلا لوبيز وبابلو غراندز وسلفادور روميرو وخافيير سانشيز مدرباً للياقة البدنية ودافيد ڤايا مدرباً للحراس.



وقال مراسلنا، إن "احمد ياسين وزيدان اقبال كانا برفقة الكادر الفني الاسباني الذي وصل الى البصرة ".

واضاف، ان " الجهاز التدريبي الإسباني سيقود أولى وحداته التدريبية في البصرة اليوم بعد التعاقد معه رسمياً في الأسبوع الماضي".