انت الان تتابع خبر حادث سير ينهي حياة سائق مركبة في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "سائق مركبة توفي إثر حادث سير على الطريق الرابط بين سامراء وقضاء الدور".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة، موقف الحوادث المرورية خلال 24 ساعة الماضية، فيما أكدت وفاة ٤ اشخاص واصابة ٩ اخرين بحوادث سير مختلفة في عدة محافظات.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موقف الحوادث المرورية خلال 24 ساعة الماضية في المحافظات العراقية عديدة، واسبابها الاساسية تتمثل بالسرعة الشديدة وعدم انتباه السائقين".

وأضافت، أن "حادث الاول حصل نتيجة اصطدام في محافظة الديوانية على طريق الشافعية بين ثلاث مركبات بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين"، لافتة الى أن "الحادث الاخر جاء نتيجة اصطدام في محافظة صلاح الدين قرب الحي الصناعي بين مركبتين بسبب الخروج من شارع فرعي إلى الشارع العام دون التأكد من خلو الشارع وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخص واحد".



وبينت المديرية، أن "الحادث الثالث حصل نتيجة اصطدام في محافظة بغداد جانب الرصافة لمركبة كبيرة محمولة على مركبة باسفل جسر كراج الأمانة من جهةٍ الطريق المرور السريع (محمد القاسم) ادى الى حدوث اضرار بالجسر".

وأشار البيان الى، أن "حادث اصطدام بين ثلاث مركبات في محافظة ميسان طريق عمارة - مشرح بسبب الاستدارة الخاطئة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصابة شخصين".

وذكرت المديرية، ان "حادث اصطدام آخر بين مركبتين في محافظة صلاح الدين على طريق بغداد موصل قرب ناحية بسبب أسباب العبور دون التأكد من خلو الشارع العام مما أدى الى إصابة سبعة اشخاص".

وبينت، أن "الحادث الاخير جاء نتيجة انقلاب مركبة في محافظة ميسان على طريق ميسان - واسط قضاء علي الغربي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وانفجار الاطار الامامي مما أدى إلى فقدان السيطرة على مقود المركبة وانحرافها عن مسارها وانقلابها على الكتف الترابي ووفاة شخص واحد".