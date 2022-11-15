انت الان تتابع خبر بعد قصف كردستان.. أمريكا تهاجم إيران: تنتهك العراق بشكل متكرر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، عن "إدانتها وبشدة الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق".

وأضاف، أن "إيران انتهكت سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح"، داعية أياها إلى التوقف عن هذه الهجمات والامتناع عن المزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق".



وأكدت الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تقف مع شركائها في بغداد وأربيل وتشارك الحكومة العراقية هدفها في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره وسيادته".

ويوم أمس، تبنى الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع في محافظة أربيل بإقليم كردستان، مبرراً ذلك بوجود عناصر إرهابية معارضة لإيران على الحدود.