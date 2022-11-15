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بنزيما يتنازل عن رقمه المفضل وينهي الجدل قبيل المونديال

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2022-11-15 | 06:26

بنزيما يتنازل عن رقمه المفضل وينهي الجدل قبيل المونديال

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الخليج 365 – رياضة

حسم الجدل المثار بشأن قميص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي سيرتديه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على تويتر، أرقام قمصان كتيبة الديوك في مونديال قطر، حيث يرتدي بنزيما الرقم (19) ليتخلى عن الرقم (9) الذي ذهب مجددا إلى جيرو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود خلاف داخل معسكر الديوك، في ظل رغبة بنزيما في ارتداء القميص رقم 9.


وسيظهر مبابي بنفس قميصه في كأس العالم الماضية، مرتديا الرقم (10)، بينما يرتدي عثمان ديمبلي (11) وكريستوفر نكونكو (12) وماركوس تورام (26) وكينجسلي كومان (20) وجريزمان (7).

وجاءت باقي أرقام قمصان لاعبي فرنسا على النحو التالي:

لوريس (1)، مانداندا (16)، أريولا (23)، ديساسي (3)، فاران (4)، ساليبا (17)، لوكاس هرنانديز (21)، ثيو هرنانديز (22)، كوندي (5)، بافارد (2)، أوباميكانو (18)، كوناتي (24)، كامافينجا (25)، فوفانا (13)، فيريتو (15)، جيندوزي (6)، رابيو (14)، تشواميني (8).


ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا وتونس والدنمارك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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