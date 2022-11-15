شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين في بالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، إلى مقر انعقاد قمة العشرين في بالي.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمقدمة مستقبليه، فور وصوله مقر انعقاد القمة.

محمد بن زايد يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين في بالي



وتشارك دولة الإمارات بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، تحت شعار: "التعافي معًا بشكل أقوى"، من خلال وفد رفيع المستوى.

ودولة الإمارات من بين 4 دول تمت دعوتها، والمشاركة هي الثانية بعد الأولى في القمة التي ترأستها السعودية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أكد أن "قمة العشرين" في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم".

وأضاف رئيس دولة الإمارات في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "قمة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم.. تسعدنا المشاركة فيه لطرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومنهجها في تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم البشرية ومستقبل أجيالنا".