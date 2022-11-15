شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت، الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وافتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعمال القمة التي تستمر على مدار يومين.

عاجل.. انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي

وقال الرئيس الإندونيسي، في كلمته الافتتاحية، إن "العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي ويجب مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون".

وأضاف: "العالم في انتظار نتائج قمة العشرين، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة"، لافتا إلى أن "الحوار يجب أن يكون أساسيًا خلال قمة العشرين".

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية".

وأكد أنه "علينا ضمان ألا ندخل في حرب باردة جديدة".

وتابع: "لدينا مسؤولية جميعا ليس فقط تجاه شعوبنا ولكن تجاه شعوب العالم. ويجب ألا نقسم العالم لأجزاء".