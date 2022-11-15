ولي العهد يصل مقر انعقاد قمة ‎مجموعة العشرين بإندونيسيا

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ولي العهد يصل إلى إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة...
زيلينسكي: خيرسون بداية النهاية
قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى مدينة خيرسون المحررة حديثًا، مشيدًا بالانسحاب الروسي باعتباره «بداية نهاية...
إيران تعبث بسيادة العراق
ذكر مسؤولون محليون أن صواريخ أطلقت من إيران، استهدفت قواعد لجماعة معارضة كردية إيرانية منفية في العراق، مما أسفر عن مقتل شخص واحد...
السعودية في G20.. مسيرة حافلة وتأثير اقتصادي عالمي
سجل دخول المملكة العربية السعودية عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم «قمة العشرين» اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في...
حزب العمال الكردستاني ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول
نفت قيادة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في اسطنبول أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجاء في بيان...
العلاقات السعودية الإندونيسية.. تطورٌ ونموٌ في مختلف المجالات
اتّسمت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا منذ نشأتها عام 1948 بالتطور والنمو في مختلف المجالات وهي من الشواهد...
من سيشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي؟
تستعد إندونيسيا التي ترأس "مجموعة العشرين" لاحتضان قمة المجموعة في دورتها الحالية في جزيرة بالي.وتأتي القمة وسط ظروف جيوسياسية قد...
ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة العشرين ويزور عدة دول آسيوية
بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، لترؤس...
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