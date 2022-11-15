ولي العهد يصل مقر انعقاد قمة ‎مجموعة العشرين بإندونيسيا

ولي العهد يصل إلى إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1444 هـ 21 ربيع الثاني 1444 هـ

زيلينسكي: خيرسون بداية النهاية قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى مدينة خيرسون المحررة حديثًا، مشيدًا بالانسحاب الروسي باعتباره «بداية نهاية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

إيران تعبث بسيادة العراق ذكر مسؤولون محليون أن صواريخ أطلقت من إيران، استهدفت قواعد لجماعة معارضة كردية إيرانية منفية في العراق، مما أسفر عن مقتل شخص واحد... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

السعودية في G20.. مسيرة حافلة وتأثير اقتصادي عالمي سجل دخول المملكة العربية السعودية عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم «قمة العشرين» اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

حزب العمال الكردستاني ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول نفت قيادة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في اسطنبول أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجاء في بيان... أنقرة: الوكالات أنقرة: الوكالات 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

العلاقات السعودية الإندونيسية.. تطورٌ ونموٌ في مختلف المجالات اتّسمت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا منذ نشأتها عام 1948 بالتطور والنمو في مختلف المجالات وهي من الشواهد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

من سيشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي؟ تستعد إندونيسيا التي ترأس "مجموعة العشرين" لاحتضان قمة المجموعة في دورتها الحالية في جزيرة بالي.وتأتي القمة وسط ظروف جيوسياسية قد... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة العشرين ويزور عدة دول آسيوية بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، لترؤس... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

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