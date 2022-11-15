ماكرون: أبناء الثورة الإيرانية ينفذون ثورتهم الخاصة

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية اليوم الإثنين إن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة، وذلك فيما تحتجز إيران سبعة مواطنين فرنسيين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، متهمة إياها بالقيام «بممارسات دكتاتورية» واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.