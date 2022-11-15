شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حطام مدينة".. زيلينسكي يتهم روسيا بتعمد تدمير خيرسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، روسيا، بتعمد تدمير جميع البنى التحتية الحيوية بمدينة خيرسون، بعد استعادتها.

وخلال خطابه اليومي بعد زيارة أجراها إلى خيرسون، قال زيلينسكي إنه قبل فصل الشتاء، دمرت روسيا كل البنى التحتية الحيوية تماما، مضيفا أن كل المرافق المهمة جرى تلغيمها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ولفت إلى أن المدنية بلا كهرباء أو اتصالات أو إنترنت أو تلفزيون، وكل شيء دمروه عن قصد.

وتابع: "هذا ما يعنيه علم روسيا - دمار كامل"، واعدا بإعادة الحياة إلى طبيعتها، ومعتبرا تحرير المدينة بمثابة "بداية نهاية الحرب".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرجو" أعلنت أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسية في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

وشكل انسحاب القوات الروسية في مواجهة هجوم أوكرانيا المضاد انتكاسة للرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر في سبتمبر بتعبئة 300 ألف من عناصر الاحتياط.

من جانبه، أكد قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن هدف الجيش هو تحرير أوكرانيا بأكملها من سيطرة روسيا.

وتابع عبر تليجرام: "جيشنا لن يقبل أي مفاوضات أو اتفاقات أو قرارات توافقية، وهناك شرط واحد للمفاوضات هو مغادرة روسيا لجميع الأراضي التي سيطرت عليها".

ولا يزال الجيش الروسي يسيطر على قرابة خمس أوكرانيا رغم انسحابه مؤخرا من خيرسون الأوكرانية.