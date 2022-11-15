ولي العهد يصل إلى إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال ولي العهد في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا السيد لاهوت بنسار.

ووصل في معية ولي العهد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الصحة فهد بن عبدالله الجلاجل، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.