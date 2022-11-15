شي وبايدن يتصافحان مع انطلاق قمة بالي... «من الجيد رؤيتك»

شي وبايدن يتصافحان مع انطلاق قمة بالي (أ ف ب).

تصافح الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في بداية قمّتهما في بالي في إندونيسيا الإثنين.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأميركي، ابتسم بايدن قائلاً «من الجيد رؤيتك»، مستهلّاً بذلك محادثات مكثّفة من المتوقّع أن تستمرّ ساعتين. وأكد بايدن لشي أن «لا بديل» عن المحادثات المباشرة، معرباً عن أمله في تجنّب «نزاع» بين واشنطن وبكين.

من جهته، قال شي للرئيس الأميركي «كلّنا نهتم كثيراً» بالعلاقات الأميركية-الصينية. وأضاف أنه مستعدّ لمحادثات «صريحة» مع بايدن بشأن القضايا الإستراتيجية.