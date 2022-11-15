الاتحاد الأوروبي يفرض مزيداً من العقوبات على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات

يلتقي اليوم الإثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن يفرضوا المزيد من العقوبات على إيران رداً على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجّين السلميين.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها وهي تمثل أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 336 متظاهراً لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات كما تم اعتقال ما يقرب من 15100.

وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر/تشرين الأول، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وقال ديبلوماسيان لـ«رويترز» في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.

وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضوعاً رئيسياً آخر للمناقشات في بروكسل.