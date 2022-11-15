شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع نادر في تركيا.. النووي يجمع "شمّل" أمريكا وروسيا على مستوى الاستخبارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مديرا الاستخبارات الأمريكية والروسية اجتماعا نادرا، الاثنين، في تركيا، جددت خلاله واشنطن تحذيرها لروسيا من أي استخدام للسلاح النووي خلال حربها في أوكرانيا وأثارت ملف مواطنيها المحتجزين في روسيا.

ونقل وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والسفير الأمريكي السابق في موسكو إلى نظيره الروسي سيرجي ناريشكين رسالة تحذر من عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

وشدد المصدر نفسه على أن بيرنز، لا يجري مفاوضات من أي نوع، ولا يبحث تسوية للحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه تم إبلاغ الأوكرانيين مسبقا بالاجتماع.

كما ناقش المسؤول الكبير مع نظيره الروسي قضية المواطنين الأميركيين المعتقلين ظلما في روسيا، في إشارة خصوصا إلى بطلة كرة السلة بريتني جرينير والعسكري السابق بول ويلان.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، الاثنين: "نؤكد أن محادثات روسية أمريكية تجري اليوم في أنقرة"، مشددا على أنها جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، ورفض بيسكوف الإدلاء بأي تفاصيل بشأن فحوى المناقشات.

مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين

وأكدت الرئاسة التركية، من جهتها، أن تركيا استضافت في وقت سابق اليوم لقاء بين مديري جهازي الاستخبارات الأمريكية والروسية.

ويأتي الاجتماع في أنقرة في لحظة فارقة في حرب روسيا على أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي من مدينة خيرسون.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقا دوليا عندما لمح إلى السلاح النووي في خطاب متلفز في 21 سبتمبر، قائلا إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل في ترسانته في مواجهة الغرب.

وعملت الولايات المتحدة وحلفاؤها علنا وسرا على تحذير روسيا، بما في ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرجي شويجو.

ورغم الحرب، يشدد المسؤولون الأمريكيون على أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على "قنوات اتصال" منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، بما في ذلك عبر السفارة الأمريكية في موسكو، لنقل رسائل وفي ما يتعلق بعلاقاتهما الثنائية.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي عن أمله في أن يكون الرئيس الروسي أكثر استعدادا لمناقشة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي غداة انتخابات منتصف الولاية: "آمل الآن بعدما انتهت الانتخابات أن يكون بوتين قادرا على النقاش معنا وأن يكون مستعدا للبحث بجدية أكبر في صفقة تبادل سجناء".

وحُكم على نجمة كرة السلة للسيدات بريتني جرينر بالسجن تسع سنوات بتهمة "تهريب المخدرات" بعدما أوقفت في فبراير بمطار بموسكو وبحوزتها سيجارة إلكترونية تحوي سائل القنب، ونُقلت مؤخرًا إلى سجن لم يحدد.

بريتني جرينر

وأشارت واشنطن مرارا إلى أنها قدمت لروسيا عرضا مهما للإفراج عن الرياضية والعسكري السابق بول ويلان، لكنها لم تتلق ردا عليه حتى الآن.

ووفق مصادر دبلوماسية روسية، فإن تبادل السجناء المحتمل قد يشمل بريتني جرينر وتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما.

وأجرى الروس والأمريكيون في الماضي عدة عمليات تبادل سجناء.