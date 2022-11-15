شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كتيبة المناخ في البنتاجون.. "الدب النائم" يستيقظ من سباته على حقائق صادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل حالة الهلع السائدة عالميا بشأن الاحتباس الحراري، كان ينظر لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” على أنها دب نائم في قضايا المناخ، لكنه استيقظ مؤخرا على حقائق صادمة تهدد الأمن القومي.

تعامل البنتاجون تغير تماما مع قضية انبعاثات الكربون، وأهمية الانتقال إلى طاقة نظيفة، مع استعدادات قوية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف 6 من كبار القادة.

في أقل من عامين، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 6 تقييمات وتقارير رئيسية، بما في ذلك خطط العمل المناخية من كل فرع من فروع الخدمات الرئيسية، اهتمام البنتاجون بظاهرة المناخية والتعامل بجدية، بدأ مع الاهتمام الكبير للرئيس جو بايدن بهذه القضية.

داخل وزارة الدفاع الأمريكية تبرز 6 أسماء خبيرة تتصدر المشهد وتقود السياسة المناخية للبنتاجون.

هو كبير مسؤولي الاستدامة وكبير مستشاري وزير الدفاع الأمريكي، وصل بريان، الذي يقود هذا الأسبوع وفدا من وزارة الدفاع إلى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مصر.

عمل بريان كمساعد تشريعي في إفريقيا، حيث قدم المشورة لحكومات الجنوب الأفريقي بشأن المعادن وسياسة الطاقة، في عام 1999 عاد إلى واشنطن.

عينه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2014 ليكون نائب مساعد وزير البحرية لشؤون الطاقة، ثم انضم إلى إدارة جو بايدن في عام 2021، أولا كمستشار أول لوزير الدفاع بشأن المناخ ومؤخرا كرئيس مسؤول الاستدامة في البنتاجون.

في تعليقات عامة في أبريل/نيسان الماضي، أكد على وجود توافق بين حماية المناخ والدفاع الوطني، وأنه لا تعارض بينهما.

كان بريان، وهو مدني غير عسكري معين، متشددا بشأن تلبية وزارة الدفاع لأهداف المناخ، كما أوضح في يناير/كانون الثاني الماضي عندما قال إن البنتاجون لن يعلن عن إعفاء للأمن القومي من أمر تنفيذي يطالب جميع الوكالات الحكومية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

هو نائب مساعد وزير الدفاع للبيئة ومرونة الطاقة، كان "كيد"، وهو من قدامى المحاربين، فعالا في تحديد التأثيرات المناخية والاستجابة لها، وساعد في صياغة خطة البنتاجون للتكيف مع المناخ لعام 2021، والتي وصفها في مقابلة حديثة مع WashingtonExec بأنها "تهدف إلى تغيير مؤسسة وزارة الدفاع وترسيخ اعتبارات المناخ عبر الوزارة".

بدأت حياته المهنية مع الأمم المتحدة، حيث كان مسؤولا كبيرا ومديرا لبرنامج "تقديم الإغاثة الإنسانية ومساعدة ما بعد الصراع للمجتمعات المتأثرة بالحرب"، وفقًا لحسابه الشخصي على LinkedIn.

انضم إلى وزارة الطاقة الأمريكية في عام 2008 كمدير لبرنامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وقضى معظم العقد الماضي كنائب مساعد لوزير الدفاع.

في وزارة الدفاع، يتحمل "كيد" قائمة شاملة من المسؤوليات بما في ذلك الطاقة والقدرة على التكيف مع المناخ، ومنع التلوث وعلاج المواقع الملوثة، وإدارة الموارد الثقافية والطبيعية.

مساعدة وزير الدفاع لشؤون الدفاع الوطني وشؤون نصف الكرة الغربي، تشرف دالتون على أحد أكثر التحديات المناخية خطورة في وزارة الدفاع، وهي الإبحار في المستقبل في منطقة القطب الشمالي سريعة الاحترار.

انضمت دالتون، الخبيرة في الأمن الجيوسياسي، إلى إدارة بايدن من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث كانت زميلة أولى ونائبة مدير برنامج الأمن الدولي ومديرة مشروع الدفاع التعاوني.

في بيان صحفي حديث للجيش الأمريكي، قالت دالتون إن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ومنافسيها يقومون بتقييم آثار تغير المناخ على أهدافهم الاستراتيجية، مضيفة أن مثل هذه التحديات ستتطلب تعاونا وثيقا بين حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

في الشهر الماضي، أصدرت إدارة بايدن "استراتيجية وطنية لمنطقة القطب الشمالي" وستعين سفيرا لوزارة الخارجية للتفاوض بشأن قضايا القطب الشمالي، بما في ذلك تغير المناخ والأمن القومي، مع قادة دول أخرى، بما في ذلك روسيا.

مساعدة سكرتير الجيش الأمريكي للمنشآت والطاقة والبيئة، عملت تحت 4 رؤساء، جورج بوش وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

شاركت جاكوبسون في جهود الجيش الهائلة لاستبدال طاقة الوقود الأحفوري بموارد الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات غير التكتيكية والتكتيكية، ونشر شبكات صغيرة في قواعد الجيش، ومعالجة تأثيرات المناخ على جودة المياه وتوافرها.

في مقابلة حديثة مع موقع E&E News، قالت جاكوبسون إن أهداف الجيش المتعلقة بالمناخ "تتعلق بالاستعداد بشكل أساسي".

مساعدة وزير البحرية للطاقة والمنشآت والبيئة، انضمت بيرجر إلى إدارة بايدن من شركة مايكروسوفت.

في ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عملت كنائب لرئيس أركان وزير البحرية، ركزت بيرجر على الاستعداد لتغير المناخ في المجمعات العسكرية للبحرية، لا سيما في المناطق الساحلية حيث تعمل القوات البحرية ومشاة البحرية في بعض أكثر قواعد الإدارة تعرضًا للعواصف الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر.

قالت بيرجر في إفادة صحفية في مايو/أيار الماضي عندما طرحت البحرية خطة "العمل المناخي 2030"، "لكي تظل القوة البحرية المهيمنة في العالم، يجب أن تتكيف وزارة البحرية مع تغير المناخ: يجب علينا بناء المرونة وتقليل التهديد.. الاستعداد للمناخ هو الاستعداد للرسالة. ومن خلال بناء قوة جاهزة للمناخ، سيتمكن البحارة ومشاة البحرية لدينا من القتال والفوز في أي مكان في العالم وتحت أي ظروف.

القائم بأعمال مساعد سكرتير القوات الجوية للطاقة والمنشآت والبيئة، وهو عقيد متقاعد بالقوات الجوية وله أكثر من 30 عامًا في الخدمة الفعلية والأدوار المدنية.

منذ 2018 حتى فبراير/شباط الماضي، شغل منصب مدير تكامل الموارد ونائب رئيس أركان اللوجستيات والهندسة وحماية القوات في مقر القوات الجوية في أرلينغتون، فيرجينيا.

وقبل ذلك، شغل مناصب قيادية مختلفة في الهندسة المدنية واللوجستية والمنشآت وخدمات دعم المهام في القوات الجوية.

في جلسة استضافها مؤخرا مركز المناخ والأمن، قال أوشيبا إن تركيز القوات الجوية على المناخ هو أكثر من مجرد الإشراف البيئي الجيد، الأمر يتعلق بالحفاظ على قدرتنا على الطيران والقتال والفوز ".