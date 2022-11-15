في خطوة مفاجئة.. السلطات الأمريكية تقرر فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقاً في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع "أكسيوس"، بأن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى طلب أمريكي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية التي أدت لمقتل المراسلة، وهو طلب سترفضه إسرائيل بشكل شبه مؤكد.

وأشار الموقع إلى أنه من الممكن أن يؤدي التحقيق إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن 5 مصادر مطلعة على القضية، من بينهم 4 مسئولين إسرائيليين، قولهم إن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالقرار، يوم الاثنين، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا عن هذه القضية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد واجهت ضغوطاً من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونجرس وعائلة أبو عاقلة، لبذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش الإسرائيلي، ووقع أكثر من 20 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "تبقى أفكارنا مع عائلة أبو عاقلة، وهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة. لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب، بل كانت مراسلة شجاعة أكسبتها مهنتها وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم".

أول تعليق

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة.

وقال جانتس في تغريدة نشرها عبر تويتر: "قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة أمر خاطئ".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا وعرض نتائجه على الجانب الأمريكي بكل تفاصيله".

وتابع جانتس: "أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي وأننا نقف خلف جنودنا".

ولقت مراسلة قناة "الجزيرة" الإخبارية شيرين أبو عاقلة، مصرعها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أثناء تغطيتها لمداهمة قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.

ووجهت السلطة الفلسطينية وعائلتها اتهاماً للجيش الإسرائيلي "بتعمد استهدافها"، على الرغم من ارتدائها سترة واقية من الرصاص كتب عليها "صحافة".

وفي سبتمبر الماضي، خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن شيرين أبو عاقلة لقت حتفها على الأرجح في "نيران غير مقصودة" من جندي إسرائيلي لم يدرك أنها كانت صحفية، وكانت النتائج تحولا عن الموقف الأولي للجيش الإسرائيلي بأنه لم يكن من الممكن معرفة من أطلق النار على أبو عاقلة.

وفي أوائل يوليو، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أبو عاقلة قتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية غير مقصودة، لكن اختبار المقذوفات للرصاصة التي أزيلت من جسدها كان "غير حاسم".

وبحسب تحقيقات مستقلة أجرتها العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك "واشنطن بوست"، ووكالة "أسوشييتد برس"، و"نيويورك تايمز"، فإنه من المحتمل أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاصة على أبو عاقلة بهدف قتلها، وتوصل تحقيق أجرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة مماثلة.