شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة.. رئيس الوزراء يصدر قرار بالحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار، أنه لا يقل الحد الأدني للدرجة الوظيفية الممتازة عن 9 آلاف جنيه والدرجة الوظيفية العالية عن 6600 جنيه ودرجة مدير عام عن 5400 جنيه والدرجة الأولى عن 4800 جنيه والدرجة الثانية عن 4200 جنيه والدرجة الثالثة عن 3720 جنيها والدرجة الرابعة عن 3480 جنيها والدرجة الخامسة عن 3240 جنيها والدرجة السادسة عن 3000 جنيه.