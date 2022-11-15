شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مأمونية الصرف بشركة مياه الشرب: محدودية الموارد المائية تضغط على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محدودية الموارد المائية بوجه عام تضغط على الاقتصاد، موضحا أن الدولة تفكر دائما في حلول خارج الصندوق لمواجهة التحديات، وأنها بالفعل اتخذت إجراءات تستهدف إدارة الموارد المائية بشكل أفضل .

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بعنوان "أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء"، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ cop 27، المنعقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأضاف مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تواجه التحديات بإعادة استخدام المياه وغيرها من الإجراءات .

ولفت سعد، إلى أن مواجهة الفقر المائي في ظل الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجهها الدولة خاصة في ظل ثبات حصة مصر المائية.

وشدد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية رفع الوعي بالمسئولية المجتمعية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية .

أدار الصالون النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة وخبير المياه الدولي، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والدكتور أحمد جمال سيد، مدير إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبد الرحمن سعد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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