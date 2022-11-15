شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر إسكان النواب: مناقشة عدد من القوانين المتعلقة بالبناء والعمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان سوف تناقش العديد من القوانين المهمة التي تمس جزءا كبيرا من الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بالعمالة وعدد من الصناعات القائمة على البناء.

أضاف مسعود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قانون البناء الموحد سوف يتم مناقشته الأسبوع المقبل، حتى يدفع بعجلة البناء في مصر، وكذلك الثروة العقارية والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش أيضا عدد من القوانين ذات الصلة، مضيفا: "صناعة العقار هي قاطرة التنمية في مصر، ووفقا لرؤية القيادة السياسية تم تطوير هذه الصناعة كثيرا في الفترة الماضية، من خلال إقامة العديد من المدن والمشروعات الكبيرة".