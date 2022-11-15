النائبة نهى زكي: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لدعم قدرتها على الصمود

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القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، على أن جهود تمكين المرأة ضرورة وخطوة مهمة في ظل التحديات التي قد تواجهها بسبب الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بوجه عام.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بعنوان "أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء"، وذلك بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ cop 27، المنعقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وشددت النائبة نهى زكي، على أهمية إشراك المرأة في صناعة القرار، بما يجعلها شريك حقيقي في وضع الحلول، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي لديها بالتحديات، خاصة وأنها من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات .

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التمكين الاقتصادي للمرأة أمر مهم لمواجهة التداعيات السلبية لأنها تدعم قدرتها على الصمود والتكيف .

أدار الصالون النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة وخبير المياه الدولي، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والدكتور أحمد جمال سيد، مدير إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبد الرحمن سعد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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