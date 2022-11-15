أستاذ مياه بجامعة القاهرة: التغيرات المناخية تضر بالأمن المائي والغذائي

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب ضرورة دعم ملف الأمن الغذائى، وبذل جهود لزيادة الإنتاج واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وذات إنتاجية عالية، وأصناف أخرى تتحمل ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "أثر التغير فى الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء"، د بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ cop 27، المنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وشدد أستاذ المياه والأراضى بجامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة حماية التربة من التصحر، وحماية أراضى الدلتا بوجه خاص من آثار التغيرات المناخية، موضحا أن أراضى الدلتا المصرية بمثابة رأس مال مصر الزراعى.

وأشار، إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه، ومنها تبطين الترع والاتجاه نحو الرى الحديث فى الزراعة، وغيرها من الجهود التى تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أن تمكين المرأة وغيرها من الفئات المجتمعية يدعم الفئات الأضعف فى مواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، خاصة الجفاف الذى يهدد بمجاعات ويؤثر على قطاع الغذاء والمياه بشكل كبير.

وأشاد نور الدين بتحركات الدولة نحو الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء، قائلا: "نسير بخطوات ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر، لمواجهة أثار التغيرات المناخية" محذرا من إعلان بعض الدول العودة لاستخدام الفحم، فى ظل الأزمة العالمية التى يشهدها العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن ما يشهده العالم من تطرف فى مجال التغيرات المناخية يؤكد على ضرورة الاهتمام بفكرة الإنذار المبكر للظواهر، وتبادل المعلومات الجغرافية لتجنب كافة الأثار والظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية.

أدار الصالون النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ المياه والأراضى بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة وخبير المياه الدولى، والنائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والدكتور أحمد جمال سيد، مدير إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمود عبد الرحمن سعد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين فى مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التى سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.