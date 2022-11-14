شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد تميمة أولمبياد باريس 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت اللجنة الأولمبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر النقاب عن تميمة أولمبياد باريس 2024 وهي التي جاءت عبارة عن أثنين من القبعات الحمراء الزاهية المدببة والتي تُعرف بإسم القبعات الفريجية.

تميمة أولمبياد باريس 2024

وأزاحت اللجنة الأولمبية الدولية النقاب عن التميمة وهي التي تمتلك عينين وترتدي الحذاء الرياضي وهي التي تأتي عبارة عن رمز للحرية خلال الثورة الفرنسية.

وحظت تلك القبعات بشهرة واسعة في العاصمة الفرنسية باريس بجانب أنها سبق لها الظهور على طوابع البريد حيث جرى تصميم تلك التميمة على غرار تلك القبعات كدلالة على الحرية وتجسيد القيم والروح الفرنسية حسب ما اكدته اللجنة المنظمة للاولمبياد.

وتختلف التميمة الخاصة بدورة الألعاب الباراليمبية عن تميمية الأولمبياد في كونها ترتدي الشفرة الاسطناعية الواحدة للركض وجاء اختيارها على هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسليط الضوء على الاشخاص ذوي الأعاقة في المنافسات.