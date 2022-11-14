شكرا لقرائتكم خبر عن ليس سيلفا.. برشلونة يرصد التعاقد مع نجم وسط السيتي فى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت شبكة سكاي سبورت البريطانية إهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع إلكاي جوندوجان، نجم وسط مانشستر سيتي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق السماوي فى نهاية الموسم الحالي، مما قد يجعل اللاعب أحد الخيارات المناسبة للفريق الكتالوني، فى ظل رحيل نجم وسط الفريق بوسكيتس المتوقع.

وأفادت التقارير أن مسئولى البرسا حصلوا على الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب فى نهاية الموسم الحالي، حيث يلقي اللاعب قبولًا كبيرًا من تشافى المدير الفني للفريق، والذي يسعى وراء تعزيز منطقة الوسط مبكرًا، لتجنب الدخول فى صدامات مع الأندية المنافسة فى إنتقالات اللاعبين.



موقف اللاعب من الإنتقال لبرشلونة

ومن جانبه لم يعلن اللاعب عن موقفه النهائي بعد حتى هذه اللحظة، ولكن قد يوافق اللاعب على خوض تحدي جديد مع الفريق الكتالونى، حال إذا تمكن الفريق من تحقيق لقب الليجا هذا الموسم، والصعود إلى منصات التتويج مرة أخري، مما قد يكون دافعًا قويًا للاعب فى التواجد داخل صفوف البلوجرانا.



كيسيه يحسم مصير ثنائي تشيلسي

وما زال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الإفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط برشلونة، وإن كان الأقرب هو خروجه للدوري الإنجليزي فى المريكاتو القادم، حيث أن خروج اللاعب سيعزز موقف الثنائي أنجولو كانتي وجورجينيو فى التواجد داخل البرسا.