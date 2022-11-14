شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخص وإصابة 8..الخارجية المصرية تدين القصف الإيراني للاراضي العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت مصر، مساء الإثنين، الهجوم المدفعي وبالمسيّرات الذي تعرضت له عدة مناطق بإقليم كردستان العراق من جانب إيران، والذى أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من الأبرياء، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق.

وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية، على رفض مصر المطلق المساس بسيادة العراق، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة العراق ضد التدخلات الخارجية.

وبحسب البيان، "تقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق فى ضحايا هذا الاعتداء"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كان قضاء كويا شرقي مدينة أربيل قد تعرض صباح الاثنين لقصف صاروخي بخمسة قذائف استهدف مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مما تسبب بسقوط قتيل كردي عراقي وإصابة 8 فضلا عن اثنين آخرين من عناصر حرس المقر.

ودانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كردستان العراق، والتي أدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وقالت الأمم المتحدة: "ندين تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية".

وشددت على أنه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه"، معتبرة أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، سقوط قتيل وثمانية جرحى في القصف الإيراني على قضاء كويسنجق في أربيل بشمال العراق.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "اطلعت على الخبر قبل قليل عبر جهات إعلامية، ولا أستطيع تقديم تفاصيل"، مشيرا إلى "أننا أكدنا دائما أنه في حال استمرار التهديدات من منطقة إقليم كردستان العراق، ونشاط الجماعات الإرهابية الانفصالية في تلك المنطقة، سوف تدافع إيران عن أمن مواطنيها، ولن تسكت عن هذه التجاوزات".

مقتل شخص وإصابة 8 بقصف إيراني لبلدة كويسنجق بأربيل في العراق

جددت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفها الصاروخي على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية في بلدة كويسنجق 60 كلم شرق أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ودان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق القصف الإيراني ويعتبره انتهاكا للسيادة، في حين أعلن مسؤول عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في الهجوم الصاروخي.