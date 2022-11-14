تصفية مختطفين داخل سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي المختطفان عزيز الدهمشي ومحمد الحميقاني داخل سجون الميليشيات الحوثية، بعد تعرضهما للتعذيب الوحشي في سجون الانقلابيين.

واختطفت الميليشيات الدهمشي، البالغ من العمر 40 عاما، وأودعته سجن مدينة الصالح، قبل أن تنقله إلى أحد المستشفيات الخاضعة لسيطرتها بمنطقة الحوبان، إثر التعذيب الذي تعرض له على مدى شهر.

وقالت مصادر إعلامية إن الميليشيات نقلته إلى مستشفى الرفاعي بالحوبان، وهو في حالة موت سريري، واستمر على حالته حتى إعلان وفاته فجر أمس.

وأشارت إلى إبلاغ الميليشيات أسرة المختطف عن محاولته الانتحار كي تخفي عملية التعذيب التي تعرض لها في السجن.

وتوفي أحد الأسرى المختطفين في صنعاء، جراء عمليات تعذيب وحشي تعرض لها في سجون ميليشيات الحوثي، وقالت مصادر حقوقية إن المختطف الأسير محمد الحميقاني، قضي في سجون الحوثيين بصنعاء، نتيجة تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي.

وأضافت المصادر أنه قبع في سجون الميليشيات 4 سنوات، تعرض فيها لصنوف عدة من عمليات التعذيب الوحشي، واتهم أقارب المختطف، وهو من أبناء محافظة البيضاء، ميليشيات الحوثي بتصفيته داخل السجن.

وأعلنت عائلة أحد المعتقلين في سجون جماعة الحوثي، عن وفاته بجريمة قتل وتصفية، وذلك بعد نحو 4 سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري.

وقال السياسي اليمني الشيخ عبدالوهاب الحميقاني في منشور على فيس بوك، إن جماعة الحوثي قامت بقتل وتصفية ابن أخيه محمد الحميقاني.

وأشار إلى أنه ثبت لدينا بأنه لحق بربه شهيدا مغدورا بتصفية جسدية، بعد تغييب وتعذيب لما يقارب 4 سنوات في سجون ميليشيات الإجرام والكهنوت الحوثية.

وفي فبراير الماضي أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بوفاة 13 معتقلا في سجون جماعة الحوثي خلال 2021، بينها 4 حالات تصفية.

وقالت إن جماعة الحوثي ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين، بينهم نساء وأطفال، وجعلتهم دروعا بشرية خلال الفترة من 1يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الشبكة سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلا، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال، و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات: (صنعاء، ذمار، إب، تعز، الحديدة، المحويت، ريمة، الجوف، البيضاء، الضالع، أمانة العاصمة، صعدة، حجة، وعمران).

وأشار إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وكشفت إحصائية حكومية في وقت سابق مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا، تحت التعذيب في سجون الحوثي.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية، أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الأسر من سكان مديرية «برط المراشي» بمحافظة الجوف، على ترك منازلهم وأراضيهم بالقوة.

وقال مصدر محلي إن منطقة العادي بمديرية برط المراشي شهدت نزوحا جماعيا لعشرات النساء والأطفال من قبائل «ذو محمد»، جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والقصف المستمر على منازلهم منذ أيام عدة.

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