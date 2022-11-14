شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي لإسرائيل: أوقفوا خروقاتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نحيب ميقاتي أمس، أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وقال خلال استقباله القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو «إن لبنان يقدر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما». وأعلن الناطق باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاع الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش. وأعلن الناطق باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاع الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.

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