سوريا تتهم تركيا وقسد بقطع المياه عن الحسكة

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وقالت الخارجية السورية في بيان صحفي أمس، «إن تكرار قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن سوري في الحسكة وما حولها ما هو إلا لعبة دنيئة ولا إنسانية، سواء من قبل ميليشيات (قسد) الانفصالية ومن خلفها رعاتها قوات الاحتلال الأمريكي، أو من قبل قوات الاحتلال التركي وأدواته من المجموعات الإرهابية».وأضافت «تكرار قطع المياه يمثل عقابا جماعيا بحق المدنيين، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».
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