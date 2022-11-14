شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية.. غرامة مالية ضخمة على رونالدو بعد تصريحاته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد قرر إصدار عقوبة مالية ضخمة تقدر بمليون جنيه إسترليني على النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، على أثر التصريحات الأخيرة التى أدلى بها اللاعب، والتى قام بتوجيه العديد من الإتهامات لمسئولى الشياطين الحمر، كما أظهر عدم الإحترام لمدربه الهولندي تين هاج.

ويبدو أن الأمور ستزداد سوءًا فى الفترة المقبلة، حيث أن توقيع هذه الغرامة على اللاعب تعني كلمة النهاية فى مسيرته مع اليونايتد بشكل كبير، كما أن عودة التعامل والثقة بينه وبين مدرب الفريق تكاد تكون شبه مستحيلة فى المرحلة القادمة، ليصبح اللاعب أول الراحلين عن الفريق فى المريكاتو الشتوي القادم.



رونالدو يسعي للإنتقام من اليونايتد

ويبدو أن رونالدو لن يقرر الرحيل عن الدوري الإنجليزي فى حالة الرحيل عن اليونايتد المريكاتو القادم، حيث يأمل اللاعب على الظهور بشكل جيد فى مونديال قطر القادم، على أن ينتقل اللاعب إلى أحد فريقي ليفربول أو تشيلسي كما يخطط فى اللحظة الحالية للإنتقام من مسئولى فريقه على هذه المعاملة.



تود بولي يقرب رونالدو من "البلوز"!

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن تود بيولي مالك نادي تشيلسي، متحمس بشدة لضم رونالدو إلى الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة أن النادي الإنجليزي يمتلك القدرة المالية على إستقدام اللاعب، فى الوقت الذي يبحث فيه مسئولي الفريق عن التعاقد مع مهاجم جديد، بالرغم من التعاقد مع المهاجم الجابوني أوباميانج مطلع هذا الموسم.