انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية في أنقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المتحدث لشبكة CNN، على أنه تم مناقشة حالات المواطنين الأمريكيين المعتقلين بروسيا، فضلا عن عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية، وأشار إلى أن واشنطن صرحت في الماضي علانية بأن لديها قنوات للتواصل مع روسيا بشأن قضايا إدارة المخاطر، وهذا ينطبق بشكل خاص على "المخاطر النووية ومخاطر الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف أن بيرنز، "لا يجري أي مفاوضات" ولا يناقش تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أرسل تحذيرا بشأن عواقب استخدام الأسلحة النووية ومخاطر تصعيد الاستقرار الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، سافر إلى تركيا للقاء مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين.

وأوضحت واشنطن أن المحادثات لا تتعلق بتسوية الأزمة في أوكرانيا، وصدرت تعليمات لرئيس المخابرات الأمريكية لتحذير زميله الروسي من عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية.